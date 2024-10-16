В Подмосковье на технические средства реабилитации направили около 30 млн рублей

Жители Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья получили выплаты для покупки технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В общей сложности на предоставление выплат в регионе с начала года направили около тридцати миллионов рублей. Меру поддержки получили более двух тысяч граждан.

Процесс получения выплаты в области упростили. Теперь информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает жителю автоматически, а выплата начисляется проактивно.

Также жители могут взять средства реабилитации напрокат. Сделать это можно в социальных центрах региона. С января этой услугой воспользовались более тысячи человек.