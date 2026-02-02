Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье на уборку снега вывели 1,3 тыс. единиц спецтехники. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Период интенсивных снегопадов, обрушившихся на Подмосковье, официально завершен. Общий прирост снежного покрова составил порядка 60 см», — отметили в министерстве.

Уборка снега ведется в круглосуточном режиме. На улицах одновременно работает около 1,3 тыс. машин. Во дворах и на общественных пространствах работают порядка 3,4 тыс. человек.

Во всех округах были определены места для массового складирования снега. Таких площадок около 200.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о рекордном количестве снега после циклона.