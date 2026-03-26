В Подмосковье на выплаты по уходу за инвалидами направили 140 млн рублей

В Подмосковье с начала 2026 года на выплату по уходу за жителями с инвалидностью направили 140 млн рублей, всего на эту меру поддержки в региональном бюджете заложено 881 млн рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы убеждены, что самый комфортный вариант размещения жителей с инвалидностью — это их родные стены, где все комфортно, оборудовано именно под них. Чаще всего такой формат удобен и родственникам, которые осуществляют уход», — подчеркнул министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Министр уточнил, что в этом году ежемесячную выплату в размере 27 тыс. рублей оформили 2,5 тысячи жителей. Оформить ее могут жители Подмосковья в возрасте от 18 до 65 лет, если они заботятся о человеке с инвалидностью I или II группы на дому. Сделать это можно по ссылке.