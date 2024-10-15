В Подмосковье началась проверка после видео, на котором подростки бросают снежки в беременную женщину
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В регионе была организована проверка после выявления видеозаписи, на которой группа подростков бросает снежки в беременную женщину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на игровой площадке в Путилково в Красногорске. На записи несовершеннолетние бросают снежки в беременную.
В ведомстве отметили, что каких-либо заявлений по факту случившегося в полицию не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.