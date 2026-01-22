В Подмосковье началась проверка семенного картофеля для ярового сева 2026 года

В Подмосковье началась проверка семенного картофеля для ярового сева текущего года. О ходе работ рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Исследованиями занимаются сотрудники Дмитровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Подмосковью. В картофелеводческом хозяйстве ООО «ДГТ» Дмитрова для исследований предоставили репродукционные семена нескольких сортов: «Кармен», «Фламинго» и «Прайм» – 20 тонн. По итогам исследований выяснилось, что все партии соответствуют установленным требованиям и стандартам.

В прошлом году в Подмосковье собрали почти 376 тыс. тонн картофеля. Этот показатель более чем на 16 тыс. тонн превышает результат за 2024 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие современные технологии используются в аграрной сфере в регионе.