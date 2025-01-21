В Подмосковье началась регистрация на «Лыжню России»

В Подмосковье стартовала регистрация на участие в 43-м Всероссийском старте «Лыжня России», который пройдет 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Оставить заявку можно на портале. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 лет. В рамках мероприятия также пройдет традиционный костюмированный забег.

В ведомстве уточнили, что соревнования пройдут в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.