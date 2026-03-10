В Подмосковье началось голосование по установке камер видеонаблюдения на основе предложений жителей. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Голосование продлится до 22 марта включительно. Отдать свой голос за установку видеокамер можно на этом сайте.

В этом голосовании предусмотрена только установка видеокамер и только по заранее указанным адресам на карте. Самостоятельно внести адрес на карту уже нельзя.

