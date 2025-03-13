В Подмосковье начался набор наставников для обучения начинающих предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Подмосковья открыл набор бизнес-тренеров на участие в образовательной программе «Наставничество», в рамках которой они будут проводить обучение начинающих предпринимателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Наставниками могут стать предприниматели, которые хотят обучать других, рассказывать им о развитии бизнеса и других нюансах. Регистрация продлится до конца марта, оставить заявку можно здесь.

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Найти информацию о предстоящих тренингах, вебинарах и программах обучения можно на областном инвестиционном портале в разделе «Календарь инвестора».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

*Возрастное ограничение 18+