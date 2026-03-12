В Подмосковье начался набор волонтеров для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды»

В Подмосковье стартовал набор волонтеров для участия во всероссийском проекте «Формирование комфортной городской среды», передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Подмосковные волонтеры примут участие в проекте уже в шестой раз, отметила глава министерства Екатерина Швелидзе. Она напомнила, что в 2025 году в состав штаба вошли более 3,8 тыс. добровольцев.

«Начнется голосование 21 апреля и продлится до 12 июня. В оживленных общественных местах, на массовых городских мероприятиях и специально оборудованных информационных точках волонтеры будут рассказывать жителям о проекте, о планах благоустройства и помогут быстро и легко проголосовать. Традиционно мы награждаем лучших ребят, собравших наибольшее количество голосов», - добавила министр.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте volonter.mosreg.ru и подтвердить участие на портале «Добро.рф». Подать заявку можно до 5 июня, но основной корпус волонтеров будет сформирован к 14 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в области отремонтируют около 2 тыс. МКД.