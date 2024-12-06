В Подмосковье наградили победителей конкурса детских рисунков «Это моя семья»

В Подмосковье вручили награды победителям конкурса детских рисунков «Это моя семья», который был приурочен к Году семьи в России. Его организовала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В общей сложности на конкурс поступило двести десять рисунков со всего региона. Возраст участников составил от семи до восемнадцати лет. Призеры были определены по итогам голосования в соцсетях и на основе оценки конкурсной комиссии. В результате были выбраны сорок два призера в четырех номинациях и трех возрастных категориях.

Участникам вручили специальные призы от областных Минспорта и Минсоцразвития, а также от Московской митрополии. Кроме того, ребятам подарили товары для творчества.

Как рассказала Мишонова, конкурс пользовался большой популярностью среди детей. На него были поданы работы даже из других областей страны. Детский омбудсмен Подмосковья предложила вывести творческое состязание на межрегиональных уровень.