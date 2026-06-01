В Подмосковье наградили победителей конкурса детских рисунков на тему Великой Отечественной войны

В прокуратуре Московской области подвели итоги творческого конкурса детских рисунков на тему Победы в Великой Отечественной войне и СВО. Победители и призеры получили благодарственные письма и подарки.

В конкурсе приняли участие более 30 детей работников прокуратуры. Их работы оценивала комиссия в нескольких возрастных группах.

Победителями в своих возрастных категориях стали Михаил Коростелев с работой «Тень давно минувших лет», Варвара Высоцкая с работой «Победа», Анна Рыбкина с рисунком «Эхо войны» и Виктория Шишкина, представившая работу «С победой! Домой».

