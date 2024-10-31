В Подмосковье направили 34 млрд рублей на строительство и ремонт дорог по нацпроекту в этом году

В Подмосковье в текущем году было выделено свыше тридцати четырех миллиардов рублей на реализацию мероприятий по достижению показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передает Министерство экономики и финансов Московской области.

Отмечается, что из этой суммы семь миллиардов рублей поступили из федерального бюджета.

На начало октября расходы на реализацию мероприятий в области были выполнены на 67%.

В целом с начала реализации нацпроекта в Подмосковье отремонтировали около шести тысяч километров региональных дорог, в том числе 700 километров в текущем году.