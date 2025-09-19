В Подмосковье направили в суд дело о двойном убийстве
Прокуратура: дело о двойном убийстве в Подмосковье направили в суд
Фото: [Прокуратура Московской области]
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, его возбудили в отношении 34-летнего жителя Ульяновской области по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По его данным, 13 сентября 2024 года обвиняемый вместе с тремя знакомыми находились в квартире в городском округе Егорьевск. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними произошел конфликт. В результате знакомый обвиняемого стал наносить одному из мужчин удары горлышком от разбитой бутылки по туловищу, голове и конечностям. После этого обвиняемый нанес другому мужчине множественные удары гаечным ключом по различным частям тела. После этого преступники стали поочередно наносить удары потерпевшим, мужчины скончались на месте.
Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, уголовное дело в отношении его соучастника выделили в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.