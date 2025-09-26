В Подмосковье направили в суд дело о хищении земельных участков

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 58-летнего организатора преступного сообщества, которое было создано с целью хищения земельных участков и последующей их легализации, его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, он вместе с ранее осужденным соучастником создал и возглавил преступное сообщество, в состав которого вошли представители коммерческих структур и должностные лица Федеральной кадастровой палаты Росреестра по области. С 2004 по 2016 год путем переоформления по подложным правоустанавливающим документам они похитили участки в Чехове.

В результате из федеральной собственности были выведены земельные активы общей кадастровой стоимостью на сумму свыше 500 млн рублей. Кроме того, с октября 2011 года по август 2016 года злоумышленники приобрели право на девять участков и два здания на территории округа. Общая стоимость незаконно приобретенных объектов превысила 122 млн рублей, легализованного имущества — более 52 млн рублей.

Помимо этого, в 2014 году руководитель группы компаний «Союз Маринс Групп» через участников преступного сообщества передал взятку в размере 6 млн рублей директору филиала Росреестра за принятие незаконного решения об увеличении границ участка и последующего его оформления права в собственность компании. В 2017-м первый замглавы администрации Чехова получил взятку за покровительство предпринимательской деятельности обвиняемого в виде права собственности на два участка общей стоимостью свыше 26 млн рублей.

Обвиняемый находится в розыске. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.