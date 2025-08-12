В Подмосковье направили в суд дело о мошенничестве со страховыми выплатами на 338 млн рублей

Прокуратура Московской области направила в Мытищинский городской суд уголовное дело о мошенничестве со страховыми выплатами на сумму свыше 338 млн рублей, его возбудили в отношении генерального директора коммерческих медицинских организаций по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, гендиректор ООО МЦ «Гармония» совместно с заместителем директора по экономическим вопросам и соучастниками предоставили в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области недостоверные сведения о якобы оказанных медицинских услугах в условиях дневного стационара 415 гражданам по программе ОМС. В результате из бюджета фонда организации необоснованно перечислили более 334 млн рублей.

Обвиняемая, являясь генеральным директором ООО «Центр таргетной терапии», аналогичным способом также предоставила ложные сведения о пяти пациентах клиники с общей суммой страхового возмещения более 4,5 млн рублей. Фактический организатор преступлений — заместитель директора скрылась от следствия и объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.