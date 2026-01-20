В Подмосковье направили в суд дело о растрате более 247 млн рублей

Прокуратура Московской области направила в Домодедовский городской суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате более 247 млн рублей, обвинительное заключение утвердили в отношении четырех участников организованной группы — их обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в состав группы вошли конкурсный управляющий строительной компании ООО «Производственно-коммерческая фирма „Гюнай“», генеральный директор ООО «Райтс», руководитель ООО «Научно-исследовательский центр подземных сооружений» и его советник. Они планировали провести растрату средств строительной компании, в отношении которой открыта процедура банкротства.

Для этого мужчины заключили договор займа, на основании которого в период с апреля по июнь 2023 года на счет строительной компании было перечислено более 207 млн рублей. Кроме того, был заключен ряд гражданско-правовых договоров в целях завершения строительства многоквартирных жилых домов жилого комплекса «Ледово» в городе Домодедово, обязательства по которым стороны не планировали исполнять. Полученными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

В мае 2023 года один из них также организовал проведение торгов по продаже 99 квартир на заведомо невыгодных для компании условиях, что привело к неплатежеспособности по имеющимся обязательствам перед кредиторами.

