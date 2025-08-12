В Подмосковье направили в суд дело об уклонении от уплаты налогов на 144 млн рублей

В Подмосковье в Рузский районный суд направили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 144 млн рублей, обвинительное заключение по нему утвердили в отношении руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство зданий, его обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, он вместе с учредителем фирмы включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за второй-четвертый кварталы 2019 года, первый-четвертый кварталы 2020 года, а также по налогу на прибыль организации за 2019 год заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате. В результате в госбюджет не поступили налоговые платежи в размере свыше 144 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что в отношении учредителя организации уголовное дело выделили в отдельное производство. Его объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.