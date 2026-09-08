В Подмосковье направили в суд дело об уклонении от уплаты налогов на ₽23,7 млн

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя, которого обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов в крупном размере по сговору. Дело направлено в Подольский городской суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина занимал должность генерального директора ООО «Новое Время», общая сумма неуплаченных налогов превысила 23,7 млн рублей.

В период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Для сокрытия налоговой базы он не отражал факты реализации продукции в адрес контрагентов. Помимо этого, мужчина приобщал к документообороту организации фиктивные документы финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.