Полковник раскрыл эффект от удара по заводу в Киеве

Российские войска нанесли удар по киевскому радиозаводу, который выпускал комплектующие для дронов-камикадзе, и военный эксперт Анатолий Матвийчук предупредил: теперь украинские силы столкнутся с серьезными проблемами в снабжении, а интенсивность налетов на Россию неизбежно снизится. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вооруженные силы России поразили ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве. Это предприятие, как сообщается, производило компоненты для беспилотников, которые ВСУ используют для атак по российской территории. Помимо этого, под удар попали другие объекты в столице и области, где изготавливали фрагменты крылатых ракет FP-5 «Фламинго», детали для дронов «Хорнет» и «Шарк», а также других летательных аппаратов.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил, что теперь украинская сторона будет испытывать трудности. Он напомнил, что Киев не производит эти комплектующие самостоятельно — все поступает из-за границы. Уничтожение готовых агрегатов и складов означает, что восполнить потери будет непросто: нужно снова заказывать, везти, складировать. А это время, которого у ВСУ может не быть.

Эксперт отметил, что у противника пока есть некоторый запас беспилотников для текущих налетов, но интенсивность атак неизбежно пойдет на спад по мере исчерпания уже готовых к использованию агрегатов.



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