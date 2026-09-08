В Московской области стартует новый сезон эколого-патриотической акции «V Единстве Za Победу»

В Подмосковье стартует новый сезон эколого-патриотической акции «V Единстве Za Победу», она будет проходить до 30 ноября. Акция проводится платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке правительства Московской области.

Желающие могут сдать макулатуру в специальных пунктах приема, организованных на базе Домов культуры и библиотек. Сотрудники и обучающиеся общеобразовательных учреждений смогут сдавать макулатуру непосредственно в своих учреждениях. В рамках акции можно передать офисную бумагу, газеты, журналы и книги, картон и бумажную упаковку, учебники и другую печатную продукцию.

Фото: [ пресс-служба акции ]

Средства, вырученные от сдачи собранной макулатуры, направят на приобретение гуманитарной помощи для воинских подразделений, а также поддержку жителей приграничных территорий и новых регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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