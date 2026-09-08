115-летняя женщина перед смертью раскрыла секрет долголетия

В Японии ушла из жизни женщина, которая помнила эпоху до Первой мировой войны — 115-летняя Сигэко Кагава до последних дней сохраняла ясность ума и раскрыла рецепт долгой жизни, который оказался до смешного простым. Об этом сообщает Independent.

Independent сообщает о кончине старейшей жительницы Японии — Сигэко Кагава скончалась в возрасте 115 лет. Родившаяся 28 мая 1911 года, она застала две мировые войны, пережила послевоенное восстановление и технологический бум. И при этом до самого конца сохраняла острый ум, который и называла одним из главных инструментов своего долголетия.

До 80 лет Кагава работала врачом, ежедневно проходя пешком около пяти километров, навещая пациентов. Физическая активность всегда была частью ее жизни, но не единственной опорой. В пожилом возрасте она ежедневно занималась каллиграфией и разгадывала головоломки — это помогало держать мозг в тонусе. Ее семья раскрыла еще один секрет: строгий распорядок. Она всегда ложилась и вставала в одно и то же время, а также полноценно питалась три раза в день без перекусов.

В 2025 году во время медосмотра врачи констатировали отсутствие хронических заболеваний, несмотря на то, что Кагава почти не принимала лекарств. Она вышла замуж в 1947-м, родила дочь, а свою профессию врача оставила только в 80 лет — по возрасту, а не по состоянию здоровья.

Теперь титул старейшей жительницы Японии перешел к 114-летней Фую Кисимото из Киото.



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