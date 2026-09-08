Билеты на самолет могут подешеветь на 35%: когда покупать

После окончания летнего сезона цены на авиабилеты постепенно идут вниз, однако заметного удешевления перелетов россиянам стоит ждать не сразу. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент РГУ СоцТех и член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко, основной период снижения придется на первую неделю октября.

«Если сравнивать с августом и в целом с летним сезоном, цены осенью снижаются в среднем на 10–15%. По отдельным направлениям снижение может доходить до 30–35%, а где-то составлять всего 5–10%», — уточнила Литвиненко.

По словам эксперта, первые изменения уже были заметны в начале сентября. Тогда особенно выгодными оказались перелеты на южные направления — Краснодар, Геленджик, Адлер. В первую неделю сентября билеты с ручной кладью можно было найти примерно за ₽10 тысяч, тогда как к последней неделе сентября минимальные цены уже поднялись до ₽10–20 тысяч. На обратные рейсы стоимость при этом может быть значительно выше из-за сохраняющегося потока туристов, возвращающихся домой.

«Реальное снижение цен, скорее всего, начнется с первой недели октября. Последняя неделя сентября уже дешевле лета, но на удобные дневные рейсы, особенно в выходные и с багажом, цены все еще достаточно высокие», — отметила экономист.

Эксперт посоветовала учитывать не только дату поездки, но и день недели. Наиболее выгодными традиционно остаются вторник, среда и четверг. Перелеты в пятницу и возвращение в воскресенье или понедельник утром обходятся дороже из-за повышенного спроса. Еще один способ сэкономить — выбирать поздние вечерние или ночные рейсы: из-за особенностей спроса они могут стоить заметно дешевле дневных.

При этом откладывать покупку до ноября в надежде на дальнейшее падение цен не всегда разумно. В начале ноября из-за праздничных дней спрос может снова вырасти, а вместе с ним — и стоимость билетов.

«Если планируется поездка на юг, я бы ориентировалась именно на первую неделю октября и дальше уже смотрела по динамике цен. А вот ближе к ноябрьским праздникам стоимость снова может подняться», — заключила Литвиненко.

До Нового года еще четыре месяца, а россияне начали вовсю готовиться к предстоящим зимним каникулам. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» турагент Евгения Журавлева, туристам уже начали приходить отказы от отелей на популярных курортах, заполненных на начало января. Она посоветовала покупать путевку летом, ведь уже в ноябре цены улетят в космос.