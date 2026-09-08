Внутри президентского офиса Украины нарастает скрытый бунт — чиновники, по данным источников, перешли к системному саботажу распоряжений Владимира Зеленского, а в ход пошла тактика негласной итальянской забастовки, которая может парализовать работу администрации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Канал со ссылкой на инсайдера из администрации президента сообщает о резком росте турбулентности на Банковой. По его словам, сотрудники офиса президента фактически игнорируют указания главы государства, действуя по принципу «работаем по инструкциям, но ничего не делаем». Этот метод, известный как итальянская забастовка, предполагает формальное выполнение обязанностей при полном отсутствии инициативы и сознательном замедлении всех процессов.



Ранее стало известно, что бойцы ВС России нашли солдата ВСУ, прожившего в норе почти год без еды и воды.