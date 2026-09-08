Специалисты Мособлводоканала за неделю провели более 600 работ на объектах водообеспечения
Мособлводоканал за неделю выполнил 614 работ в рамках подготовки к зиме
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 614 ремонтно-восстановительных работ на объектах водообеспечения в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
К примеру, в Шатуре обновили участок канализационного коллектора в поселке санатория «Озеро Белое». В Орехово-Зуеве провели техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования на водозаборном узле в деревне Губино. В Электростали заменили магистральную задвижку на водопроводе на улице Ялагина.
Как отметили в министерстве, в числе проведенных ремонтно-восстановительных работ 126 были плановыми.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.