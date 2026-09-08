Специалисты Мособлводоканала за неделю провели более 600 работ на объектах водообеспечения

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 614 ремонтно-восстановительных работ на объектах водообеспечения в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в Шатуре обновили участок канализационного коллектора в поселке санатория «Озеро Белое». В Орехово-Зуеве провели техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования на водозаборном узле в деревне Губино. В Электростали заменили магистральную задвижку на водопроводе на улице Ялагина.

Как отметили в министерстве, в числе проведенных ремонтно-восстановительных работ 126 были плановыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.