В Подмосковье насчитывается 1,5 тысячи социально ориентированных НКО

Более полутора тысяч компаний входят в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в Подмосковье. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

«Важно, чтобы НКО могли фокусироваться на своих социальных проектах, расширять их и привлекать больше ресурсов и волонтеров. Поэтому для них предусмотрены меры поддержки как федерального, так и регионального уровня», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В числе мер поддержки таких организаций — освобождение от уплаты налога на имущество организаций и от транспортного налога. Эта льгота будет действовать до следующего года.

Ранее в стране начал действовать закон, согласно которому, в перечень социально ориентированных НКО могут входить компании, которые занимаются благоустройством территорий и специализируются на профилактике безнадзорности и правонарушений подростков.