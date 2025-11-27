В Подмосковье не стало выдающегося ученого Оноприенко

Почетный гражданин Московской области, выдающийся ученый и практик в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата Геннадий Оноприенко умер 26 ноября в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Он родителя 22 мая 1937 года в городе Сызрань Куйбышевской (Самарской) области, окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова по специальности «Медико-санитарное дело».

Профессор являлся член-корреспондентом Российской академии медицинских наук и автором более 580 научных трудов и 22 изобретений. Среди его разработок — современные хирургические технологии лечения больных с тяжелыми видами последствий травм и ортопедических заболеваний. Более пятидесяти лет работал в системе здравоохранения Московской области, трудовую деятельность начал врачом-травматологом Мытищинской больницы в Московской области.

С 1987 по 2013 год он был директором Государственного учреждения «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского».

Его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшими наградами Московской области, в 2007 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».