В Подмосковье нейросеть помогла выявить 300 нарушений правил парковки

За месяц искусственный интеллект, внедренный в камеры системы «Безопасный регион», выявил более 300 случаев неправильной парковки вблизи контейнерных площадок в Подмосковье, с начала работы проекта — более 4,3 тыс. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть может распознавать машину, припаркованную у контейнерной площадки более чем на 10 минут, фиксировать видео и распознавать госномер. Полученную информацию он направляет на проверку, в случае подтверждения нарушения владельцу выписывают штраф.

Напомним, что узнать подробнее о ИИ-практиках в регионе можно на портале «Цифровой регион». Технологии ИИ внедряются в рамках национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.