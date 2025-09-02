В Подмосковье нейросеть проверила более 3 млн онлайн-документов

Искусственный интеллект, внедренный на портале госуслуг Подмосковья, проверил более 3 млн документов, прикрепленных к заявлению, такая возможность появилась в начале 2025 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковье активно внедряет цифровые технологии в сферу госуслуг. Благодаря искусственному интеллекту жители получают услуги быстрее и с меньшим количеством ошибок», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник уточнила, что изначально ИИ внедрили в 70 услуг, теперь их число достигло 119. Он может распознавать уже 300 документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.