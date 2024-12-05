В Подмосковье новорожденных детей выписывают из перинатальных центров в новогодних костюмах
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В перинатальных центрах региона детей, которые появились на свет в первый зимний месяц, начали выписывать домой в новогодних костюмах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как пояснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, новорожденных малышей приносят их матерям после родов одетыми в праздничные колпачки и завернутыми в тематические конверты.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
«Врачи называют таких новорожденных «декабрятами» — самый ценный подарок на Новый год и на всю жизнь», - отметила Болатаева.
Акция стала уже четвертой. К ней присоединились учреждения Наро-Фоминска, Щелково, Видного, Коломны, а также областной перинатальный центр и МОЦОМД.