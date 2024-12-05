В Подмосковье обновили онлайн-услугу аттестации медработников

В Подмосковье была обновлена онлайн-услуга аттестации медицинских и фармацевтических работников, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее в регионе запустили онлайн-услугу для медиков по подаче заявления на присвоение квалификационной категории. С января этого года ей воспользовались более двух тысяч раз.

Теперь эту услугу обновили. Сейчас для пользователей доступен сервис предпроверки заявления, которое было подано ранее. Благодаря этому сократится число отказов из-за дублирования заявлений.

Услуга по подаче заявления доступна на региональном портале госуслуг. Подать заявление могут специалисты с профильным образованием, работающие в системе здравоохранения Подмосковья.