В Подмосковье обработали порядка 600 тыс. сообщений на номер 112

Жители Подмосковья отправили порядка 600 тыс. сообщений на номер 112 с момента внедрения функции приема СМС-сообщений в региональную Систему-112 в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В ведомстве напомнили, что граждане могут также обратиться за помощью в службу спасения по телефону, через приложение «112 МО», чат-бот в мессенджере и оборудование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Систему-112 запустили в регионе в 2015 году, в ее работе задействованы более 3,8 тыс. специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.