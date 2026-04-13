В Подмосковье обследование в мобильных комплексах прошли почти 70 тыс. пациентов

С начала 2026 года мобильные комплексы Подмосковья совершили 2,7 тыс. выездов к жителям отдаленных территорий, в результате диагностику прошли более 65 тыс. пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Выезды мобильных комплексов проводятся на регулярной основе. Это позволяет сделать диагностику здоровья доступнее для жителей, которые проживают в отдаленных от медучреждений территориях», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что данные автомобили оснащены медицинским оборудованием и регулярно выезжают в деревни и села. Местные жители могут таким образом пройти первый этап диспансеризации, флюорографию и маммографию, а также получить консультацию специалиста. Напомним, что найти расписание работы комплексов можно на сайтах медицинских организаций, с собой для осмотра нужно взять полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.