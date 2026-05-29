В Подмосковье обсудили переход к новой модели управления лесным хозяйством

Реализацию программы «Здоровый и чистый лес» обсудили в Подмосковье в рамках расширенного заседания профильной комиссии Общественной палаты Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Как отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, леса занимают 42% территории региона, их общий запас составляет 380 млн кубометров с ежегодным приростом в 6 млн. Особого внимания требуют спелые насаждения, поэтому важным шагом стало объединение профильных учреждений в единую структуру ГАУ МО «Мособллес».

«Задача — перейти к плановому уходу за лесами. Половину объемов работ мы планируем выполнять собственными силами», — сказал он.

Замначальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Сергей Семаев сообщил, что среднее время прибытия на пожар в 2025 году составило 48 минут. Сейчас техника полностью готова к работе. Главной задачей 2027 года станет сокращение времени выявления возгораний.

Гендиректор ГАУ МО «Мособллес» Сергей Савостин рассказал, что фонд лесовосстановления насчитывает 11 тыс. га. Приоритет — обследование территорий для их перевода в покрытые лесом земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.