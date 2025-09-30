В Подмосковье обсудили внедрение ИИ в процесс перерасчета платы за коммунальные услуги

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев провели совещание на тему цифровизации учета задолженностей за ЖКУ.

В ходе мероприятия участники обсудили внедрение ИИ в процесс перерасчета платы за коммунальные услуги, использование современных технологий в сфере биллинга и расчета абонентов, оптимизации структуры абонентской базы.

Также была проанализирована работа новой 1С:Диспетчерской, которая была запущена на базе Мособлводоканала.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ региона.