В Подмосковье оформили почти 2 млн электронных рецептов на льготные лекарства
Почти 2 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье оформили почти 1,9 млн электронных рецептов на льготные лекарства, такую возможность предоставляют пациентам для их удобства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой и не теряется. Кроме того, чтобы продлить его не нужно идти в поликлинику, так как сделать это можно в ходе телемедицинской консультации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что в рамках такой консультации рецепт сможет продлить лечащий врач. Чтобы получить препарат, пациентам нужно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Найти информацию о выписанных рецептах можно на региональном портале Госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.