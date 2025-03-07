В Подмосковье оформили почти 2 млн электронных рецептов на льготные лекарства

«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой и не теряется. Кроме того, чтобы продлить его не нужно идти в поликлинику, так как сделать это можно в ходе телемедицинской консультации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.