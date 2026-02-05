В Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли почти 400 тыс. жителей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году бесплатный онкоскрининг ротовой полости – люминесцентную стоматоскопию прошли почти 360 тыс. человек, что позволило обнаружить 155 случаев злокачественных новообразований. Это на треть больше по сравнению с 2024-м годом, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Регулярная диагностика позволяет обнаружить на ранней стадии патологические изменения и своевременно начать лечение. Онкоскрининг полости рта проводится быстро и безболезненно», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Процедуру можно пройти на приеме у врача-стоматолога. Ее проводят по полису ОМС. Диагностика делается с помощью специального светового оборудования и очков.
