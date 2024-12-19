В Подмосковье онлайн-услугой по получению архивных сведений БТИ воспользовались около двух тысяч раз, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках услуги можно получить сведения о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости до 1998 года.

Услуга доступна на сайте госуслуг региона. Для подачи соответствующего заявления нужно открыть раздел «Дом и ЖКХ», далее — «Операции с недвижимостью».

При подаче заявления система запросит документ, который подтверждает право собственности, а также направит на страницу для оплаты госпошлины.