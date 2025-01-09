В Подмосковье определили границы и охранный режим заказника «Урочище «Веревкин бугор»

В регионе установили границы и охранный режим природного заказника «Урочище «Веревкин бугор», передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В заказнике обитают десять видов животных из Красной книги РФ и 44 вида, которые включены в Красную книгу Подмосковья. Кроме того, здесь выявлены места произрастания девяти видов растений и четырех видов лишайников из Красной книги региона.

В числе краснокнижных животных — орлан-белохвост, степной лунь, большой кроншнеп, черный аист, большой подорлик.

Помимо этого, в заказнике были обнаружены 23 вида, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами.