В Подмосковье определили победителей экстремального забега «Наследники Победы»

Традиционный молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» прошел на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наше министерство проводит эти традиционные соревнования с 2013 года, и сегодня они вновь собрали самую активную молодежь Подмосковья. Трасса объединяет абсолютно разных ребят: здесь и те, кто занимается спортом профессионально, и те, кто приехал просто проверить свои силы с друзьями», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Участники, разделившись на взводы по 20 человек, преодолевали 8-километровую полосу препятствий по пересеченной местности. Трасса включала 25 испытаний. В общую дистанцию вошли рукоходы и барьеры, высотные вертикальные стены и наклонные трапы. Безопасность на каждом отрезке пути обеспечивали профессиональные инструкторы.

В мероприятии приняли участие студенты, активисты молодежных организаций, представители спортивных и патриотических клубов.

Трасса была рассчитана на прохождение примерно за 3 часа. Команда победителей справилась со всеми испытаниями за 2 часа 57 минут. Это представители Подольска.