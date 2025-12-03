В Подмосковье определили победителей профессиональной премии для медработников. В их число вошли 90 специалистов, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности на премию «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат» поступило около 340 заявок.

Полный список победителей представлен на официальном сайте Минздрава региона. Лауреаты получат единовременную денежную выплату в размере 300 тыс. руб. для врачей и 200 тыс. руб. для среднего медперсонал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось новое родильное отделение. Его создали на базе центра «Лапино-4». В его открытии принял участие губернатор Андрей Воробьев.