В Подмосковье определили подрядчика для капремонта спортшколы «Электросталь»

На улице Красной, 36 в Электростали проведут капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь», контракт на проведение работ заключили с ООО «ТрансДорСтрой». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте планируют завершить в 2026 году. Здание построили в 1958 году, его площадь составляет 608,5 кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, установят новую мебель, благоустроят прилегающую территорию и не только.

Ремонт проведут в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.