В Подмосковье определят королеву красоты среди участниц проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Конкурс красоты «Королева Подмосковья» состоится 5 марта во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. Мероприятие будет посвящено празднованию 8 Марта.

В конкурсе примут участие женщины в возрасте от 55 лет, участвующие в проекте «Активное долголетие» и постоянно проживающие в Подмосковье.

Участниц ждет несколько заданий. Это видеоролик-презентация, творческий конкурс «Марафон талантов» и «Дефиле». В рамках последнего участницы продемонстрируют вечерние наряды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «Активное долголетие».