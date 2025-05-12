В Подмосковье оптимизировали движение на четырех перекрестках

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения за первые недели мая оптимизировали движение на четырех перекрестках, режимы работы светофоров скорректировали в Люберцах, Домодедово, Одинцовском и Ленинском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, эксперты изменили утренний, дневной и вечерний режимы работы на пересечении Северного проезда и Дзержинского шоссе в Дзержинском, увеличили время работы левого поворота с Можайского шоссе на Липовую улицу в селе Дубки Можайского округа и так далее. В ведомстве уточнили, что работы по мониторингу светофоров и оптимизации движения в регионе продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.