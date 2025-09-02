В Подмосковье организовали отправку 10 фур бутилированной воды в ДНР

Подмосковная «Единая Россия» отправила 10 фур бутилированной воды (около 200 тыс. л) в ДНР, передачу организовали по поручению секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова при поддержке депутата Госдумы Вячеслава Фомичева и содействии «Общероссийского народного фронта». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«Жители ДНР столкнулись с невероятными трудностями и проявили исключительную силу духа. Пока наши воины на фронте продолжают идти вперед, мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь. Депутаты Мособлдумы и жители Подмосковья регулярно доставляют гуманитарную помощь в новые регионы», – отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что регион оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В сборе гумпомощи принимают участие как местные жители, так и предприниматели. С начала 2025 года удалось собрать более 300 тонн адресной помощи, всего с начала СВО — свыше 15 тыс. тонн. Так, например, военным передали автомобили УАЗ, квадроциклы, багги и не только.

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты на базе общественных приемных «Единой России», узнать график работы ближайшего отделения можно на региональном сайте партии.

