В Подмосковье организовали проверку публикации о смерти пациентки в больнице в Химках

Прокуратура Московской области организовала проверку по публикации о смерти пациентки в больнице в Химках. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

В материале сообщалось, что в Химках в больнице из-за ненадлежащего оказания медпомощи скончалась жительница в возрасте 78 лет. Также отмечалось, что от пациентов поступают жалобы на неудовлетворительные санитарные условия в палатах.

В рамках проверки специалисты оценят соблюдение требований законодательства об охране здоровья граждан. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор директору продуктового магазина, который задушил покупателя. Преступление было совершено в Раменском в прошлом году.