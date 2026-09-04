В Подмосковье организовали выставку под открытым небом «Коломна глазами художников»

В Коломне на улице Яна Грунта организовали выставку под открытым небом «Коломна глазами художников», где собраны лучшие работы, созданные по итогам Всероссийских пленэров имени Михаила Абакумова, она работает в рамках проекта «Стрит-Арт». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозицию сформировали разнообразные по колориту и манере исполнения картины, где запечатлены история и архитектура Коломны. За 15 лет проведения пленэр объединил мастеров разных школ, техник и направлений. Среди участников выдающиеся российские живописцы, народные и заслуженные художники России, знаменитые коломенские авторы, мастера со всей России и зарубежные гости. Узнать другие подробности можно на сайте. Выставку можно будет посетить до 27 сентября.

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