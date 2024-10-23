В Подмосковье оштрафовали двоих нелегальных перевозчиков строительных отходов

В Подмосковье выписали штрафы двоим нарушителям правил перевозки строительных отходов. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Одного нарушителя выявили в Мытищах. Он перевозил отходы производства и потребления неустановленного класса опасности, а также грунты. Автомобиль не был оборудован для транспортировки таких отходов. Документов с разрешением на перевозку у водителя не было.

Второе нарушение зафиксировали в Химках. Гражданин тоже перевозил строительные отходы без разрешительных документов.