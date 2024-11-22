В Подмосковье оштрафуют 26 предпринимателей за продажу алкоголя возле образовательных учреждений

В Подмосковье будут оштрафованы 26 предпринимателей за продажу алкогольных напитков возле образовательных учреждений, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе с начала октября провели «контрольные закупки» в 73 продуктовых магазинах, которые находятся в радиусе 100 метров от детсадов, школ, колледжей и вузов. Выяснилось, что в 26 точках работа ведется с нарушениями.

Размер штрафов для физических лиц составит до 40 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, на ИП в Реутове могут завести уголовное дело. Из магазина изъяли крепкие алкогольные напитки на сумму более 300 тысяч рублей, а также 514 бутылок пива.