В Подмосковье осудят директора организации за неуплату налогов на 188 млн рублей
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В регионе предстанет перед судом руководитель одной из организаций, а также его соучастник, за неуплату налогов почти на двести миллионов рублей. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.
По информации ведомства, директор компании действовал по указанию сообщника. Так, он внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 2016-2018 годы. Таким образом, в госбюджет не поступили платежи, общая сумма которых превышает 188 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении злоумышленников передали в городской суд Коломны для рассмотрения по существу.