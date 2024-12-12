В Подмосковье осудят директора организации за неуплату налогов на 188 млн рублей

В регионе предстанет перед судом руководитель одной из организаций, а также его соучастник, за неуплату налогов почти на двести миллионов рублей. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, директор компании действовал по указанию сообщника. Так, он внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 2016-2018 годы. Таким образом, в госбюджет не поступили платежи, общая сумма которых превышает 188 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении злоумышленников передали в городской суд Коломны для рассмотрения по существу.