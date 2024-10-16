В Подмосковье осудят двоих участников группировки за мошенничество на семь миллионов рублей

В Подмосковье перед судом предстанут двое участников организованной группы за мошенничество на более чем семь миллионов рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, зимой прошлого года обвиняемые вошли в состав группировки, чтобы мошенническим путем похищать деньги у жителей Подмосковья.

Участники группировки звонили жителям и заверяли их в том, что с их родными или знакомыми произошло ДТП. Для примирения с пострадавшими или оказания им медпомощи якобы требовались деньги.

Обвиняемые занимались тем, что забирали у потерпевших деньги и переводили их на подконтрольные банковские счета. Также они подбирали транспорт для передвижения по территории региона.

Жертвами мошенничества стали тринадцать жителей Коломны, Шатуры, Орехово-Зуево и Раменского.